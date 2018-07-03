Банк «Таатта» опроверг информацию о своем закрытии

Банк «Таатта» не подтвердил информацию о своем закрытии. В комментарии ЯСИА сотрудник учреждения сказал, что предприятие лишь ввело ограничения на работу со вкладами.

«Банк «Таатта» не закрыт, информация, которая распространяется в Интернете, неверная. Банк работает, лицензия не отозвана, просто введены некоторые ограничения по работе со вкладами», — сообщили ЯСИА в банке. Что за ограничения, представитель финансового учреждения не уточнила.

В настоящее время филиалы банка продолжают свою работу. В соответствии с требованиями законодательства информацию по счетам и изменениям дают только клиентам банка.

Санаайа ИВАНОВА, ЯСИА.