Банк России обнаружил хищения в банке «Таатта» на 4 миллиарда

О результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния Банк «Таатта» АО

Временная администрация по управлению Банк «Таатта» АО (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 05.07.2018 № ОД-1684 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами Банка осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей.

Банком России 24.07.2018 в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) направлено заявление о признании Банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21.08.2018.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.