Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) — до 7,50% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Рынок ожидал от ЦБ сохранения ставки на уровне 7,25%, сопровождаемого ужесточением риторики, содержащей сигнал о возможности пойти на повышение ставки в будущем в случае необходимости при существенной угрозе для инфляции.

Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски, отмечает ЦБ.

Он прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

До сегодняшнего повышения ЦБ держал паузу три заседания подряд, начиная с 23 марта, когда решил снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) — до 7,25% годовых. Этому предшествовало пять последовательных снижений ставки с сентября 2017 по март 2018 г.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки пройдет 26 октября (не опорное). За ним последует опорное заседание 14 декабря 2018 года.

В ночь на 16 декабря 2014 года Банк России с целью предотвратить дальнейшее обесценивание национальной валюты экстренно повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта – до 17%. Вечером 17 декабря ЦБ анонсировал новый пакет антикризисных мер. Повышение ключевой ставки привело к значительному росту процентных ставок по банковским кредитам.

Новый сигнал по ДКП

Банк России, приняв решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, дал новый, максимально «ястребиный» сигнал о дальнейшей направленности ДКП.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в заявлении ЦБ.

«Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных рисков. Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки. Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными», — отмечается в заявлении ЦБ.

Сигнал кардинально отличается от июльского, который звучал так: «Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году». Теперь ЦБ вообще не говорит о горизонте достижения нейтральности, полностью убрав мотив, звучавший во всех последних заявлениях.

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https://www.interfax.ru/business/629292