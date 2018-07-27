Бампербол на пляже — благотворительная игра в помощь Саше Окоемову

4 августа 2018 года на территории городского пляжа 202 микрорайона проводится благотворительный чемпионат по бамперболу «Добрый мяч». Организатором мероприятия является инициативная группа в составе молодых специалистов разных сфер во главе с В.А. Егоровым и благотворительным фондом «Подарок жизни», при поддержке Управления молодежи и семейной политики.

Бампербол – это веселая игра, футбол в шарах, который изобрели в Норвегии сравнительно недавно. Футбол в надувных шарах напоминает классический вариант игры, только с огромным взрывом позитивных эмоций. Игра на сегодняшний день очень популярна в странах Европы. Травмы практически исключены – шары смягчают любое падение.

Для игры необходимы две команды, которые состоят из равного количества участников. Правила предусматривают два игровых тайма. Время команды могут устанавливать самостоятельно, но, как правило, игра длится от 5 до 10 минут (иначе игроки просто устанут бегать в бамперболах весом 7-12 килограммов). Цель игры – поразить ворота соперника в отведенное игровое время. Побеждает команда, которая забивает большее количество голов.

В бамперболе невозможно получить красную карточку, так как фолы считаются обязательной частью игры. Правилами разрешается: сталкивать соперника на землю, не давать ему возвратиться на поле, а также делать сальто и даже стоять на голове. Поэтому порой данное соревнование больше походит на схватку борцов сумо, нежели на футбольный матч.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой.

Заявки и предложения принимаются до 3 августа (включительно) по телефону 8-999-174-97-75 (Вячеслав Егоров) и на почту «idbibik1996@mail.ru». К участию принимаются команды по четыре человека, с игровым взносом 1000 рублей с команды.

Все собранные средства пойдут на лечение тяжелобольного ребенка, трехлетнего Саши Окоёмова, который страдает острым миелобластным лейкозом и готовится к пересадке костного мозга.