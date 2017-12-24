Балдорж собирает друзей – якутских и монгольских

19 января в Доме культуры им. Кулаковского состоится концерт Балдоржа ХУУХЭ, заслуженного артиста Республики Саха (Якутия) «Мелодия моей души».

В концерте примут участие как якутские артисты, так и специальные гости из Монголии, которые исполнят композиции на морин хууре, удивят якутян горловым пением.

19 января с 18 часов в Доме культуры им. Кулаковского.

Касса: 32-82-96 и 8914 221 51 74 comments powered by HyperComments

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82