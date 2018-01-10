Бал юных дарований Якутии соберет талантливых детей со всей республики

На ежегодный «Бал юных дарований» приедут талантливые дети со всей республики, сообщила НВК «Саха» куратор проекта Евгения Герасимова.

«На Бал, который состоится в Сахатеатре 14 января, приедут дети со всех детских школ искусств республики. Всего мы пригласили 200 детей и студентов», – сказала Евгения Герасимова.

На балу будут названы имена лучших учащихся музыкальных школ, детских школ искусств и студентов учебных заведений культуры и искусств Якутии. По 12 номинациям самым талантливым детям и студентам будут вручены ценные призы, кубки и дипломы, их имена войдут в историческую Книгу Почета.

Участников бала ждет грандиозное представление от артистов ТЮЗ и Бриллиантового цирка с участием цирковых животных, а также традиционные бальные танцы.