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Республика
6 февраля 2017, 18:19
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Бал молодежи Мегино-Кангаласского улуса

В Доме народного творчества вновь собралась самая активная и успешная молодежь нашего улуса на ежегодном традиционном балу молодежи, на котором отметили самые яркие события уходящего года и вручили награды отличившимся активистам.
Каждый раз такой бал – яркое, неповторимое и красочное мероприятие, которое призвано вдохновлять молодых специалистов на новые свершения, открытия, на еще более плодотворную работу во благо родного улуса.

Красочное открытие в лучших традициях 18 и 19 веков наполнило зал особенной атмосферой прошлых времен, полную изысканной музыки и танца – дамы в прекрасных платьях, грациозные кавалеры кружили в исполнении полонеза, также были мазурка, вальс, полька… Изюминкой вечера и приятным сюрпризом стало оглашение короля и королевы бала, которыми были признаны Александр ВАСИЛЬЕВ и Юлия БИЛЮКИНА.
По сложившейся традиции, в этот день отмечали самых лучших, отличившихся молодых людей в разных областях деятельности по итогам 2016 года, который подарил много событий и впечатлений. Это и VI Международные игры “Дети Азии” и традиционные ысыахи, Олимпиада в Рио, где наша молодежь приняла активное участие.

Со словами поздравлений перед собравшимися выступил глава улуса, который поздравил всех с открытием Года молодежи в республике. «Объявленный в России Год экологии, в республике – Год молодежи и Год местного производства в улусе тесно связаны друг с другом, и надо правильно распорядиться представленными для молодежи возможностями. Мы всегда гордимся тем, что наша молодежь заняла лидирующую позицию в республике и надеемся, что эта традиция продолжится в будущем. Этот год богат на события и мероприятия и ваша активно настроенная позиция должна приносить только успех. И пусть ваш пример и ваши традиции станут хорошим подспорьем для ваших продолжателей, для будущего поколения молодежи, которые также будут стремиться быть лучшими во благо процветания и будущего родного улуса», — подчеркнул он.

На торжественном мероприятии также приняла участие первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Василина ЛУКИНА. Она назвала основные и значимые события этого года. Это предстоящие мероприятия, посвященные полувековому юбилею стройотрядов Якутии, участие на Всероссийском слете студенческих отрядов, на международном фестивале молодежи и студентов в Сочи, подготовка к которым уже идет полным ходом.

Начальник управления по делам молодежи и семейной политике Константин ЗАХАРОВ поблагодарил каждого за вклад в развитие и укрепление молодежной политики улуса: «Только благодаря всем вам, наше участие в различных мероприятиях приносит успех. Считаю, что слаженная и согласованная работа главы улуса и наслегов, начальников и специалистов управлений является самым основным залогом успеха в любых начинаниях. Надеемся, что сложившиеся у нас традиции будут способствовать укреплению и развитию общего потенциала нашего улуса».

В торжественной обстановке были названы имена лучших и вручены Почетные грамоты и памятные подарки. Среди них: «Лучший по профессии среди молодых специалистов в области образования» Максим СЛЕПЦОВ, учитель истории и ОБЖ Тумульской СОШ им. Т.Г.Десяткина, «Лучший по профессии среди молодых специалистов в области здравоохранения» Павел СЕМЕНОВ, врач-рентгенолог центральной районной больницы, номинация «Лучший по профессии среди молодых специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства» присуждена Анастасии АЛЕКСАНДРОВОЙ, ведущему экономисту филиала ГУП ЖКХ, лучшим молодым специалистом в области сельского хозяйства названа Розалия НИКИФОРОВА, главный бухгалтер ООО им.Михаила Егорова Нерюктяйинского наслега, номинация «Лучший по профессии среди молодых специалистов в области правоохранительных органов» вручена Макару ЗЫРЯНОВУ, оперуполномоченному отделения уголовного розыска отдела внутренних дел России по Мегино-Кангаласскому улусу, номинация “Лучший молодой предприниматель” присуждена индивидальному предпринимателю Ивану ХОЛМОГОРОВУ, руководителю производственной компании «ПластМастер» с.Майя, лучшим молодым специалистом в области культуры и духовного развития стал Ариан ПЕРМЯКОВ, художественный руководитель муниципального автономного учреждения культуры «Дом Олонхо», номинация «Лучший специалист по делам молодежи и семейной политике» присуждена Натальи КИРЕНСКОЙ, специалисту по делам молодежи и семейной политике Жабыльского наслега, лучшим по профессии среди молодых специалистов в области строительства и архитектуры признан Антон ВАРЛАМОВ, директор общества с ограниченной ответственностью «Модун», лучший по профессии среди молодых специалистов в области энергетики – Иннокентий КИРЕНСКИЙ, специалист по охране труда Майинской РЭС.

Помимо этого за вклад в развитие молодежной политики и активное участие в проводимых мероприятиях Почетными грамотами и Благодарностью главы отмечены Сардаана ШЕПЕЛВЕА, специалист социально-культурного информационного центра с. Тюнгюлю, семья Дарьи и Аркадия СИВЦЕВЫХ, педагогов «Мегюренской СОШ, Антон ШАМОДИН, глава крестьянско-фермерского хозяйства с. Елечей, Лилия ФЕДОТОВА, главный бухгалтер МО «Томторский наслег», Иван КУЛАКОВСКИЙ, слесарь ГУП ЖКХ Техтюрского участка.

За вклад в развитие и укрепление молодежной политики нагрудным знаком «Отличник молодежной политики РС(Я)» награждена Ирина НАЗАРОВА, начальник отдела по делам семьи управления по делам молодежи и семейной политике района. Благодарность Главы республики Егора Борисова вручена Федору БЕЛОЛЮБСКОМУ, директору Чемоикинской СОШ, Благодарственными письмами министерства по делам молодежи и семейной политике за вклад в развитие молодежной политики, за активное участие в проводимых мероприятиях отмечены: Ирина СТРУЧКОВА, педагог-психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи в Мегино-Кангаласском улусе, Давид ТРОФИМОВ, директор СКИЦ 1 Нахаринского наслега, Айта ВАСИЛЬВЕА, художественный руководитель Центра народного творчества «Дом Олонхо», Вера ГОГОЛЕВА, специалист по делам молодежи и семейной политике с. Матта.

Прошлый год был богат разными конкурсами, соревнованиями, в которых успешно принимали участие молодые семьи нашего улуса. В связи с этим также названы победители в номинации «Лучшая молодая семья», ими по праву стали Татьяна и Алексей ГОВОРОВЫ, победители улусного конкурса «Молодая семья». Самой спортивной семьей названы Фекла и Семен АММОСОВЫ, победители республиканского соревнования «Мама, Папа, Я+Я-спортивная семья», обладатели Гранта Главы республики. Номинация “Лучший Глава муниципального образования в сфере по молодежной и семейной политике” присуждена Иннокентию ЯКОВЛЕВУ, главе Жанхадинского наслега. Лучшим наставником молодежи по праву признан Иван ПТИЦЫН, заместитель главы улуса по социальным вопросам.

В этот день также были объявлены победители по следующим номинациям: “Лучший лидер детского движения” – Александр АЛЕКСАНДРОВ, ученик 10 «а» класса Майинской СОШ им. В.П. Ларионова, “Доброволец года” – Оксана НИКАНОРОВА, руководитель волонтерской группы Мегино-Кангаласского улуса VI Международных Игр «Дети Азии», номинация «Лучший молодежный трудовой коллектив” присуждена коллективу рекламной группы «Идея», п. Нижний Бестях, спонсору многих мероприятий молодежи и семьи. Номинация “Лучшая молодежная общественная организация” вручена общественной организации студентов «Дойду», председатель Александр ВАСИЛЬЕВ, лучшей общественной организацией стал автоклуб женщин «Мэцэ-Леди».

Праздник в очередной раз удался на славу, надеемся, что молодые специалисты, номинированные в этом году, окрыленные радостью побед, будут с еще большим энтузиазмом достигать все новых и новых высот, радовать своих близких и земляков новыми успехами и достижениями. Будем надеяться, что Год молодежи республики подарит еще больше эмоций, новых открытий, успешных начинаний и станет историческим в жизни нашей молодежи.

Лариса Долгунова.

 

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Источник: Пресс-служба Мегино-Кангаласского улуса.
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