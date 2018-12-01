Бабушка пожертвовала собой, чтобы спасти внуков

В Алданском районе Якутии совершен наезд на пешеходов. 57-летняя женщина приняла удар автомобиля на себя, чтобы спасти внуков от автотравм, сообщили телеканалу «Якутия 24» в УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

ДТП произошло 30 ноября около 16:05 на улице Октябрьская в районе дома №23 в поселке Лебединый. 30-летний водитель управляя автомобилем «Лада-210740» двигаясь со стороны ул.Гагарина в сторону улицы Орджоникидзе по улице Дзержинского совершил наезд на трех пешеходов: женщину 57 лет, и двух несовершеннолетних 8 лет, (девочка и мальчик) двигающихся в попутном направлении по улице Октябрьская. В результате ДТП пострадала бабушка этих детей.

На момент ДТП толкнула внуков в сторону и весь удар пришел на нее. Пенсионерка доставлена каретой скорой помощи в приемное отделение Алданской городской больницы, после осмотра дежурным врачом установлен диагноз: сотрясение мозга, ушиб левого бедра, назначено амбулаторное лечение.

Дети — учащиеся 2 класса с бабушкой двигались по левой стороне проезжей части в попутном направлении из дома в клуб на мероприятие. Дети не пострадали, были одеты в темные пуховики без светоотражающих вставок. Мать на момент ДТП находилась дома, занималась уходом за новорожденным ребенком. Водитель «Лада» с 9-летним водительским стажем ехал один со скоростью 50 км/ч, согласно акта медосвидетельствования на состояние опьянения у водителя не установлено, трезв.

По проверке базы ГИБДД молодой человек ранее не привлекался к административной ответственности. Выявлены технические неисправности транспортного средства — неработающий звуковой сигнал. Из пояснения водителя следует, что выехал из-за поворота направо, не успел тормознуть, не работал звуковой сигнал.

На водителя составлен материал по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ ( управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена).

По факту ДТП ведется административное расследование.