Azimut арендовал «Полярную звезду»

Отель «Полярная звезда» в Якутске в аренду на год получила сеть Azimut Hotels Александра Клячина. В дальнейшем объект, рыночная стоимость которого достигает 0,5 млрд руб., может быть продан на аукционе.

Azimut Hotels заключила соглашение об аренде у АК АЛРОСА отеля «Полярная звезда» в Якутии, рассказал «Ъ» представитель гостиничной сети. В пресс-службе АЛРОСА эту информацию подтвердили, уточнив, что соответствующее соглашение сроком на год вступило в силу в начале июня. В системе бронирования Booking.com отель уже представлен под брендом Azimut Hotels Polar Star Yakutsk. Финансовые условия сделки стороны не разглашают. Замглавы департамента по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич говорит, что, как правило, аренда отеля у собственника предполагает ежемесячный взнос фиксированной и переменной платы. «Или оператор просто получает часть выручки объекта, в пределах 10-20%»,— добавляет он. Месячный оборот «Полярной звезды», по его оценкам, может составлять около 10 млн руб., а доходы Azimut — примерно 1-2 млн руб. в месяц.

Площадь отеля «Полярная звезда» в центре Якутска — 11,5 тыс. кв. м. В гостинице 95 номеров, стоимость размещения сейчас варьируется от 6,6 тыс. до 34,5 тыс. руб. в сутки. Станислав Ивашкевич оценивает среднюю заполняемость отеля в 45-50%. Партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко добавляет, что до прихода Azimut в Якутске не было ни одной гостиницы в сетевом управлении. «Полярная звезда» сегодня одна из лучших гостиниц города, основная клиентура представлена корпоративными клиентами и чиновниками, добавляет она. По мнению госпожи Усенко, выход в Якутск поможет Azimut Hotels увеличить существующую клиентскую базу. Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер считает, что управление этим отелем несет минимальный риск для оператора: он получает гонорар, предоставляя свой бренд, ноу-хау с точки зрения управления гостиницей, дистрибуции и программ лояльности.

Сеть Azimut Hotels основана в 2004 году Александром Клячиным. В ее управлении сейчас 26 отелей в России, Германии и Австрии. За пределами Урала Azimut ранее развивала всего три проекта — два отеля во Владивостоке и один в Новосибирске.