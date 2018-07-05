Айыллаан Винокуров: Повышение пенсионного возраста – гарантия сохранения рабочего места и дохода

Законопроект о повышении пенсионного возраста в стране вызвал неоднозначную реакцию среди якутян. Мнения разделились.

Айыллаан Винокуров, руководитель Центра по работе с волонтерами в Республике Саха (Якутия):

— Сегодня работодатели, особенно в бюджетной сфере, ориентированы на увольнение пенсионеров. В результате, снижается уровень дохода, ухудшается качество жизни при достижении определенного возраста, а это тот возраст, когда расходы по многим статьям, наоборот, увеличиваются и являются неизбежными. Увеличение возраста выхода на пенсию позволит сохранить рабочее место и доход. Доход от работы всегда выше дохода от пенсии.

Новая система предполагает гарантии сохранения своих рабочих мест работниками старшего возраста и практической ценности на рынке труда. Пенсионный возраст – это право изменить тип экономической активности, а не листок об увольнении. Уже сегодня большая часть тех, кто получил право на пенсию, продолжают работать или заниматься бизнесом – новая система не только закрепляет уже сложившийся уклад, но дает таким экономически активным людям старшего поколения новые гарантии их прав.