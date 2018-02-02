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2 февраля 2018, 16:30
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«Айтишникам» Якутии нужно консолидироваться

Руководитель АЭБ-IT: Чтобы развить в Якутии высокие технологии, нужно консолидировать знания и ресурсы.

Поддержать и развить рынок высоких технологий в республике можно только через объединение ресурсов работающих в регионе предприятий, а также отдельных команд разработчиков. Такое мнение высказал руководитель дочерней компании Алмазэргиэнбанка «АЭБ-IT» Анатолий Мыреев по итогам встречи представителей отрасли с главой Окружной администрации Якутска Айсеном Николаевым.

«В ходе разговора поднимался вопрос, какую позицию мэрия занимает в части поддержки региональных IT-компаний. Сейчас экономика развивается, постепенно происходит ее цифровизация, поэтому услуги, предлагаемые разработчиками, становятся все более востребованными. Глава города сказал, что он за рыночные методы, за конкуренцию, но у якутских компаний, по его словам, есть значимое преимущество перед коллегами из других субъектов – хорошее знание местных особенностей и потребностей», —  сообщил Анатолий Мыреев.

Кроме того, директор «АЭБ-IT» подчеркнул, что в настоящее время у правительства республики есть идея по созданию региональной цифровой компании, где можно будет накапливать компетенции, знания сферы высоких технологий: «Это решение, безусловно, поспособствует поддержке инновационного рынка в Якутии, который на текущий момент развитым назвать нельзя. Есть, например, опыт Татарстана, где предприятия получили существенное содействие на уровне субъекта, а потом успешно вышли на российский рынок. Сейчас же мы имеем ряд компаний, отдельные команды, фрилансеров, которые разрознены и практически никак между собой не взаимодействуют. Эта разобщенность как раз и мешает республике громко заявить о себе на уровне страны и мира. Идея консолидации рынка не нова, но, думаю, пришло время конкретных действий».

По словам Мыреева, отдельные региональные игроки смогли пробиться на глобальный рынок, занять там свои ниши, но в массе своей якутские компании не способны составить высокую конкуренцию в отрасли.

«Есть позитивный пример «MyTona», inDriver, о которых знают за пределами республики. Но более мелкие компании в массе своей могут только выдавать хорошие идеи, чтобы с ними принимать участие в различных акселераторах. Есть отдельные местные специалисты, работающие на крупнейших предприятиях. Но там они выполняют определенные функции, например, дизайнера или программиста. Комплексных знаний и компетенций, как выстраивать корпоративную культуру, реализовывать крупные проекты, мы пока, к сожалению, не имеем», — заявил он.

Анатолий Мыреев уверен, что объединить ресурсы различных участников рынка могут интересные и амбициозные проекты.

«Я, например, поинтересовался у Айсена Николаева, хватает ли ему в повседневной работе информационных данных о социально-экономическом развитии столицы. Он ответил, что дефицит в актуальных и полных сведениях ощущается постоянно. А это, по сути, и есть та амбициозная задача, вокруг решения которой мы можем объединить усилия. Ведь цифровая экономика – это экономика данных. Надо признать, что сегодня у нас нет развитой системы сбора информации, все ограничивается традиционными статистическими выкладками и отчетами. А ведь решение данного вопроса позволит улучшить управление городом. Надо признать, что сегодня в Якутии много талантливых ребят, но работать вместе мы пока не умеем», — сказал Мыреев.

Напомним, встреча главы Окружной администрации столицы Айсена Николаева с представителями IT-индустрии состоялась 31 января в стенах студенческого бизнес-инкубатора «Oreh».

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