Айталыына Волнянская: ЯТЭК – команда единомышленников!

Год назад основное газодобывающее предприятие Якутии – ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» пополнилась еще одним молодым, целеустремленным сотрудником. Вернее, сотрудницей — специалистом производственно-технического отдела ГПУ (Газопромысловое управление) Айталыыной ВОЛНЯНСКОЙ. Ее судьба очень интересна. До прихода на предприятие наша героиня успела получить блестящее специальное образование, причем не только в России. Набралась опыта и жизненного, и профессионального в странах, где мечтают побывать если не миллионы, то тысячи жителей планеты. В каких? Лучше обо всем расскажет она сама.

Работы – сложной и интересной много!

– Айталыына, с какого времени вы вошли в штат корпорации «ЯТЭК»?

– Стала единомышленником и полноправным членом большой и дружной команды газодобывающего предприятия с 11 сентября 2017 года.

– Расскажите, пожалуйста, какие на вас возложены обязанности?

– Обязанностей достаточно. В первую очередь это взаимодействие с подразделениями ГПУ в плане приема, анализа и предоставления информации по выполнению организационно-технических мероприятий и предписаний комиссии производственного контроля над соблюдением требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда на опасных производственных объектах.

Также текущее и перспективное планирование объемов добычи газа и газового конденсата. Ежемесячная организация сбора необходимой документации для представления в специальные организации Министерства энергетики РФ. Цель – разработка норм расхода газа на собственные нужды и технологические потери при его добыче. Кроме того, направляю информацию в ЦПДУ ПАО «Газпром», Госкомстат, в структурные подразделения ПАО «ЯТЭК».

Еще ежемесячное участие в инвентаризационной комиссии по замерам и снятию натуральных остатков на Цехе хранения и переработки ПАО «ЯТЭК».

Выполняю чертежи, схемы, эскизы (NanoCAD, Компас, MS Office).

В основном, ведение технической документации для оперативного решения текущих производственных задач и исполнение иных служебных поручений.

– Интересно узнать, где вы получили высшее образование?

– Бакалаврская степень по геологии мне присвоена после учебы в Российском государственном педагогическим университете им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).

После поступила на магистратуру по специальности «инженер-нефтяник» Казахстанско-Британского технического университета (г. Алматы, Казахстан).

Спасибо семье!

– Можете рассказать про свою семью?

– Моя семья – это мои родители и родственники. Они замечательные люди, которых я люблю всем сердцем. Я им безмерно благодарна за воспитание, возможности, за поддержку во всем. Мне повезло, в этом плане я – счастливый человек. Семья для меня превыше всего.

У моего отца, а он предприниматель, сеть магазинов, мама — инструктор по физкультуре, два старших брата: один в семейном бизнесе, второй занимает руководящую должность. Все трудятся на благо республики, внося свою лепту в ее развитие.

— Какое хобби может быть у девушки, работающей в столь серьезной отрасли как газодобыча?

– Это, конечно же, путешествия. Путешествовала я с раннего детства, с мамой, она меня всегда учила видеть мир по-другому. Показывала, что есть другие культуры, другое мировоззрение, у нас даже шли некие дебаты, так она меня обучала отстаивать свою позицию.

Будучи школьницей, я заинтересовалась прикладными науками. Якутия является горнодобывающим регионом, так что мой интерес был обоснован.

Играю на музыкальных инструментах: на хомусе и немного на гитаре.

– Как вы оказались в столь экзотической для якутян стране как Израиль?

– На момент окончания университета мне было интересно пожить за границей. Выбор был шокирующим для моих родителей – я уехала на два года в Израиль (Иерусалим). Изучала культуру Ближнего Востока, иврит, религию.

После Израиля появилась возможность поехать по работе в Казахстан, в г. Алматы, где я в дальнейшем поступила в магистратуру по нефтегазовому делу.

Мне очень интересны языки. Владею в разной степени якутским, русским, английским, ивритом.

– Как после жизни в Израиле и Казахстане живется в Кысыл-Сыре?

– Многое в своей жизни, если не все, делаю ради интереса. Учитывая, что я молодой специалист, мне хотелось поработать именно на передовом производстве, наша компания обеспечивает газом центральные регионы Якутии, производит моторное топливо и поставляет газовый конденсат.

Чтобы выдержать отдаленность и долгую разлуку с семьей, нужно быть немного экстремалом, иметь цели и смысл.

Реализоваться на 100 процентов

– Что бы вы лично могли привнести в жизнь поселка Кысыл-Сыр?

– Люблю делиться опытом и знаниями, считаю, что эта черта определяет достойных людей. Могла бы обучать детей английскому языку, тем более что английский войдет в список обязательных при сдаче ЕГЭ. Любовь к английскому можно привить с помощью хорошей музыки, играть ее на гитаре, здесь много талантливых детей.

– Ну и последний вопрос: какие у вас планы на будущее? Кем хотите стать, достичь какого уровня в профессии?

– Знаете, работа занимает мое основное время и мысли. Конечно же, я крайне заинтересована результатами своей деятельности, они уже есть. Мне приятно, что в компании меня ценят.

В дальнейшем планирую усилить свои познания в технических программах, поработать на специализированных софтах. Хочу набраться опыта, общаться с грамотными людьми, научиться их видению.

В заключение выражу благодарность нашей компании – ПАО «ЯТЭК» – за возможность реализовывать потенциал, специалистам, что работают здесь. Все, кто меня окружает, вносят свой вклад в экономику нашего далекого северного региона, где нужна высокая производительность в столь экстремальных климатических условиях.

– Спасибо за беседу, удачи вам во всем!