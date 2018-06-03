Айсена Николаева поздравил Секретарь Хэйхэского городского комитета КПК Цинь Энтин

Секретарь Хэйхэского городского комитета КПК Китайской Народной Республики Цинь Энтин сердечно поздравил Айсена Николаева с назначением на должность временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия).

Цинь Энтин отметил, что руководители города Хэйхэ и столицы Республики Саха (Якутия) города Якутска неоднократно обменивались визитами, официальные делегации не раз принимали участие в важных международных мероприятиях, проходивших в России и Китае.

«Между двумя городами налажены тесные контакты в культурной сфере. Это должно способствовать сотрудничеству между администрациями двух регионов и содействовать дальнейшему культурному обмену и развитию дружбы между нашими народами на постоянной основе», – говорится в поздравлении.

Цинь Энтин выразил уверенность, что под руководством Айсена Николаева сотрудничество и обмены между городом Хэйхэ и Республикой Саха (Якутия) выйдут на новый более высокий уровень и будут способствовать социально-экономическому развитию Республики Саха (Якутия).