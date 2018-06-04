Айсен Николаев завтра вылетает в колымские районы, пострадавшие от паводка

По итогам совещания в формате видеоселектора с руководителями муниципальных районов временно исполняющий обязанности главы республики дал характеристику ситуации с прохождением паводковых вод по северным рекам Якутии.

Завтра, 5 июня, Айсен Николаев вылетает в колымские районы.

«Сложилась тяжелая паводковая ситуация по колымским улусам. Очень серьезный ущерб есть по Зырянке и Среднеколымскому улусу. Cложная обстановка в Усть-Янске, где из-за затора сегодня ночью подтопило практически всё село. Мне сообщили, что имеются нарушения электроснабжения, а также повреждены теплотрассы. Вчера оттуда были вывезены дети и те, кому необходима эвакуация. Вертолет будет доставлять продукты питания и все необходимое, а также вывозить людей», — сообщил Айсен Николаев журналистам по итогам совещания.

В целом, отметил врио главы Якутии, обстановка находится под контролем.

«Сейчас задача также поставлена по определению ущерба. В ряде районов работа идет медленно, в результате чего мы можем получить меньше средств из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры наших поселков, чем планировали. Дано поручение усилить деятельность по проверке и подготовке соответствующих документов для предоставления их в федеральные органы», — добавил Николаев.

Кроме того, в Якутии уже начался пожароопасный сезон — к этому моменту сгорело 1000 гектаров леса. Это гораздо меньше, чем в прошлом году, но расслабляться, по словам Айсена Николаева, никому не стоит.