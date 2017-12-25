Айсен Николаев: Якутская городская Дума будет обновлена

Сегодня, 26 декабря состоялась традиционная предновогодняя встреча мэра Якутска с журналистами.

Заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний» Виталий ОБЕДИН задал вопрос о списках кандидатов, которых будет продвигать на выборах 2018 года, городская власть.

Айсен НИКОЛАЕВ напомнил, что в сентябре 2018 года состоятся выборы в Ил Тумэн и Якутскую городскую Думу. Он не скрывал, что формируются списки кандидатов, которых так или иначе поддержит столичная власть.

«Якутская городская Дума будет обновлена. Это должен быть орган, который полноценно представляет наш город. При этом определенная преемственность сохранится», — считает Айсен Сергеевич.

Так же городские власти поддержат некоторых кандидатов, которые будут баллотироваться в Ил Тумэн от городских округов, и представлять в парламенте интересы столицы.

Есть ли в этом списке округа, которые выходят за пределы Якутска? Мэр это не подтвердил, но и не опроверг.

Главными выборами Айсен Николаев назвал выборы президента России, которые назначены на 18 марта 2018 года. Он отметил, что городские власти сделают все, чтобы явка на эти выборы была хорошей.