Айсен Николаев: Якутия должна монетизировать холод

Якутия должна монетизировать холод. Об этом сказал сегодня в ходе стратегической сессии по продвижению фестиваля «Зима начинается с Якутии» глава Якутска Айсен Николаев, передает НВК “Саха”.

Айсен Николаев подчеркнул, что жители республики должны монетизировать якутский холод и превратить его в уникальный ресурс. Ведь сегодня якутские холода вызывают неподдельный интерес у людей во всем мире: кого-то шокируют, кого-то вдохновляют, но, главное, никого не оставляют равнодушным.

“Мы должны делать упор в Якутске на креативную индустрию, высокоинновационное производство, развитие АйТи отрасли. В той ситуации, когда нам невыгодно что-то производить, мы должны делать ставку на ощущения. Ну, а что может быть более ощущаемым, чем наш экстремальный якутский холод?“, – подчеркнул Николаев.

В Якутске началась двухдневная стратегическая сессия по продвижению фестиваля «Зима начинается с Якутии». Мероприятие проходит 19-20 декабря в Якутской государственной сельскохозяйственной академии. К участию специально приглашена генеральный директор ООО “Гранд Бюро”, советник директора Центра развития туризма, эксперт по классификации гостиниц и иных средств размещения, бизнес-тренер Вероника Скурихина.

Стратегическая сессия началась с приветственного слова главы Якутска Айсена Николаева. Он поблагодарил участников сессии за интерес к фестивалю “Зима начинается с Якутии”, к его будущему. Также отметил, что фестиваль должен стать событием мирового уровня и войти в туристический чек-лист в ближайшие годы миллиона людей со всей планеты.

“Надеюсь, что в результате совместной работы в эти дни у нас сформируется ядро той команды, которая будет дальше развивать фестиваль “Зима начинается с Якутии. У меня большие ожидания от этой сессии в части выработки конкретной дорожной карты наших дальнейших действий“, – отметил он.

По словам Николаева, одной из важнейших задач является профессиональный брендинг Якутска. Прежде всего на основе событийных проектов, которые сегодня стали визитной картой столицы. Также он считает, что ледоход на Лене может стать туристическим событием российского и мирового уровня, на которое люди могут приезжать и смотреть, потому что нигде в мире такого мощного ледохода нет.