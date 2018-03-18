Айсен Николаев: Я свой выбор сделал! Дело — за вами!

В Якутске стартовали выборы президента России. Избирательные участки открылись в 8 утра по всему городу. В числе первых за своего кандидата проголосовал глава города Айсен НИКОЛАЕВ.

По традиции, мэр столицы пришел на избирательный участок со своей супругой, Людмилой НИКОЛАЕВОЙ. Отметим, что, несмотря на ранний час, на участке уже активно шло голосование. К приходу мэра здесь проголосовало уже порядка 100 избирателей.

Глава города отметил, что не сомневается в том, что горожане примут самое активное участие в президентских выборах.

«Выборы Президента страны – это самые главные выборы. Мы выбираем – без громкого пафоса – свое будущее, определяем судьбу страны на последующие шесть лет. Я всегда говорил, и говорю, что нужно не стоять в стороне, обязательно прийти и проголосовать за развитие России, за победы России, за ее будущее», – сказал он.

Айсен Николаев подчеркнул, что важен каждый голос, особенно сейчас, когда международная обстановка требует сплочения страны, а сама Россия стоит на пороге серьезных внутренних изменений.

«Я уверен, что якутяне придут на избирательные участки и будут активно голосовать, как всегда это было присуще жителям нашего города, нашей республики» — отметил глава Якутска.

Айсен Николаев также принял участие в голосовании по проектам программы «Комфортная городская среда». Он призвал горожан последовать его примеру, и выбрать те проекты, которые будут реализованы уже в ближайшее время.