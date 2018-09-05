Айсен Николаев выступил с законодательной инициативой в поддержку региональных льгот

Сегодня врио главы республики Айсен Николаев внес на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) законопроект о распространении действующих республиканских льгот для пенсионеров, на женщин, достигших 50 лет и мужчин с 55 лет.

Как известно, принятый Госдумой РФ в первом чтении законопроект направлен на повышение пенсионного возраста, в том числе и для северян. В своем телеобращении к гражданам России по вопросам изменений пенсионной системы Владимир Путин заявил, что региональные власти сами должны решить вопрос о сохранении действующих льгот для граждан старшего поколения, действующих в субъектах.

Проектом, внесенного Айсеном Николаевым в Ил Тумэн закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда в Республике Саха (Якутия) (новая редакция)», предлагается сохранить действующий механизм назначения мер социальной поддержки для ветеранов труда. Он направлен на сохранение льготы и компенсации для ветеранов труда, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 для мужчин, постоянно проживающих на территории Якутии. Речь идет о ежемесячной денежной выплате в размере 966 рублей и компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Принятие данного закона не повлечет дополнительных расходов из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

3 сентября данный проект закона был рассмотрен и одобрен на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия».