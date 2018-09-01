Айсен Николаев выразил уверенность, что в Якутии для граждан пожилого возраста сохранятся все социальные льготы

По итогам телеобращения президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА по вопросам пенсионной реформы, депутаты Государственной Думы выразили готовность к доработке законопроекта, принятого в первом чтении, с учетом предложений, озвученных лидером страны. Среди ключевых параметров изменения пенсионного законодательства Глава государства назвал сохранение льгот и социальных гарантий, а также защиту трудовых прав граждан старшего возраста.

Врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в интервью «Первому каналу» выразил уверенность, что все социальные льготы, имеющиеся в Якутии для лиц пожилого возраста, будут сохранены. Он подчеркнул, что уже при первом чтении законопроекта был учтено сохранение льготного выхода на пенсию для северян.

«Уверен, что это сохранится и при втором чтении законопроекта. Более того, президент страны сказал о том, что надо расширять ряд категорий, таких, как, например, коренные малочисленные народы Севера. Считаю, это крайне важным для нашей республики», — отметил глава региона.

Отметим, что все предложения, озвученные Президентом страны, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу.