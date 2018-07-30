Айсен Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Чиряева

Врио главы Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной кандидата философских наук, отличника образования Республики Саха (Якутия), заслуженного работника образования Республики Саха (Якутия), директора Якутской городской национальной гимназии Николая Константиновича Чиряева.

«Николай Константинович внес значительный развитие и совершенствование системы образования республики, воспитание молодого поколения. Он умел собрать вокруг себя творческих, идейных людей, профессионалов своего дела», — говорится в телеграмме.

Айсен Николаев отметил, что Николай Чиряев, возглавив в 1992 году Якутскую национальную гимназию, создал школу нового типа, в которой благодаря традиционным и современным подходам в обучении и воспитании, созданы условия для формирования личности, способной к самореализации и решению серьезных задач. Сегодня гимназия по праву считается образцовой школой не только в Республике Саха (Якутия), но и в Российской Федерации.

«Память о выдающемся педагоге навсегда сохранится в наших сердцах», — отметил руководитель республики.