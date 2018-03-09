Мэр Якутска Айсен Николаев выразил соболезнования по поводу смерти Кирилла Алексеева. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Сегодня утром узнал о смерти Кирилла Алексеева. Долго не мог поверить. Тяжело осознавать, что человека, с которым работал и которого знал больше 20 лет, больше нет. 48 лет — это безумно мало для такого талантливого, яркого неординарного человека, каким был Кирилл», — написал он.

Как отметил Николаев, с Кириллом Алексеевым они были знакомы с 1995 года. Они не раз работали вместе, когда Алексеев возглавлял «Наше время» и медиахолдинги: «Столицу», затем «Сахамедиа».