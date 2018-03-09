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9 марта 2018, 16:30
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Айсен Николаев выразил соболезнования по поводу смерти Кирилла Алексеева

Мэр Якутска Айсен Николаев выразил соболезнования по поводу смерти  Кирилла Алексеева. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. 

«Сегодня утром узнал о смерти Кирилла Алексеева. Долго не мог поверить. Тяжело осознавать, что человека, с которым работал и которого знал больше 20 лет, больше нет. 48 лет — это безумно мало для такого талантливого, яркого неординарного человека, каким был Кирилл», — написал он.

Как отметил Николаев, с Кириллом Алексеевым они были знакомы с 1995 года. Они не раз работали вместе, когда Алексеев возглавлял «Наше время» и медиахолдинги: «Столицу», затем «Сахамедиа».

«В последний раз говорили с ним недавно, договорились встретиться после выборов, обсудить совместные планы… Не случилось… Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Кирилла Викторовича. Прощай, Кирилл. Мы будем тебя помнить», — написал Николаев.

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