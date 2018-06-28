Айсен Николаев выдвинут кандидатом на выборы главы Якутии

28 июня состоялась конференция Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии с положением о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, был сформирован список участников ПГ.

9 июня текущего года на заседании политсовета регионального отделения партии было объявлено о проведении предварительного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения от Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на выборы главы Республики Саха (Якутия). Одним из главных мероприятий которого явилось проведение зональных встреч участников с секретарями первичных и местных отделений партии.

Участники ПГ в период с 13 по 27 июня приняли участие во встречах с секретарями первичных и местных отделений партии, что является обязательным условием для прохождения процедуры предварительного голосования.

В бюллетень для тайного голосования делегатов конференции регионального отделения партии по выдвижению кандидата на должность главы Республики Саха (Якутия) вошли:

ЛЮТЫЙ Валерий Алексеевич — руководитель РИК ОНФ «ЗА РОССИЮ» в Республике Саха (Якутия); НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич — 1-й заместитель секретаря ЯРО, член Президиума РПС, временно исполняющий обязанности главы Республики Саха (Якутия); СУСОЕВ Александр Владимирович — заместитель секретаря ЯРО, член РПС.

По итогам тайного голосования, голоса распределились следующим образом:

Валерий Лютый – 3,

Александр Сусоев – 3,

Айсен Николаев – 90.

Таким образом, от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинут кандидатом на должность главы Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ. Первым его поздравил секретарь ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин АФАНАСЬЕВ.