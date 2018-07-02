Айсен Николаев выдвинулся на выборы главы Якутии

Врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подал в ЦИК документы о выдвижении на должность руководителя региона, сообщает ЯСИА.

Напомним, решение о выдвижении Айсена Николаева было принято на партийной конференции «Единой России» 28 июня по итогам праймериз. Помимо Николаева, в них принимали участие принимали руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в РС (Я) Валерий ЛЮТЫЙ и руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Ил Тумэна Александр СУСОЕВ.

Досрочные выборы главы республики состоятся 9 сентября 2018 года. На сегодня документы на выдвижение в ЦИК РС(Я) уже подали четыре кандидата: лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил ПАРАХИН, депутат Нерюнгринского районного совета Александр СИЛИН, лидер якутского отделения КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, депутат Мирнинского районного совета Владимир БОГДАНОВ.

Партия «Родина» выдвинула Алексея ЛАПТЕВА, «Гражданская платформа» — Эрнста БЕРЕЗКИНА. Два последних соискателя пока не добрались до Центризбиркома республики.