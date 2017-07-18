Айсен Николаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Якутска

Сегодня, 18 июля, Айсен Сергеевич Николаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы городского округа «город Якутск», которые состоятся 10 сентября.

В соответствии с действующим избирательным законодательством он предоставил в городскую избирательную комиссию пакет необходимых для этого документов.

Айсен Николаев стал четвертым претендентом на пост главы столицы республики, уведомившим избирком о намерении баллотироваться на этот пост.

Закон отводит избирательной комиссии 10 дней на проверку представленных сведений. Возможно, Айсен Николаев – не последний из заявивших о своем участии в предстоящей избирательной кампании претендентов на должность главы Якутска. Срок для выдвижения кандидатур на участие в выборах истекает 31 июля.