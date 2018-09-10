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10 сентября 2018, 10:27
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Айсен Николаев: Выбор сделан

Хочу обратиться со словами благодарности к каждому жителю нашей республики, кто пришел 9 сентября на избирательные участки и отдал свой голос за будущее Якутии.

Искренне благодарю тех, кто поддержал мою кандидатуру на выборах Главы Республики Саха (Якутия), и тех, кто отдал свои голоса за других кандидатов. Несмотря на сложные погодные условия, холод и снег в большинстве районов, по предварительным данным Центризбиркома Якутии явка по республике составила 51,1%. Это говорит о гражданской активности якутян, о том, что жители республики хотят лично влиять на судьбу Якутии.

Друзья! За эти месяцы мы вместе сделали многое: сумели восстановиться к зиме после сильнейшего паводка, заручились федеральной поддержкой для решения важнейших проблем, годами копившихся в республике. За эти месяцы я объездил большинство районов Якутии, провел встречи с руководством и коллективами всех крупных промышленных компаний, работающих на территории республики. Встретился с тысячами жителей городов и сел, с предпринимателями, с работниками сельхозпредприятий, образования, здравоохранения, культуры. Повсюду я встретил людей неравнодушных, оптимистичных, которые умеют и хотят трудиться, чтобы менять жизнь к лучшему. Масса идей и предложений по самым разным направлениям поступила мне за это время. Вместе с вами мы наметили приоритеты стратегического развития районов Якутии и всей республики.

Мы все понимаем, что Якутия сегодня стоит на пороге нового этапа развития. Выбор сделан, и от него зависит будущее нашей республики и будущее каждого из нас.

Состоявшиеся выборы беспрецедентны по своему значению и масштабу: избран глава республики, новый состав республиканского парламента, мэр столицы и депутаты Якутской городской Думы, главы 15 районов и 20 поселений, депутаты 22 районных советов и 7 представительных органов поселений. Я уверен, что мы будем работать вместе, сплотившись для достижения нашей общей цели — сделать Якутию современной, богатой и процветающей. Мы должны смотреть в будущее, работать на результат, на то, чтобы каждый якутянин жил богато и счастливо.

Решение этих задач невозможно без консолидации, объединения всех якутян! Спасибо за вашу поддержку! Якутия, вперед!

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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