Айсен Николаев —  второй по популярности мэр

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за январь 2018 г.. Айсен Николаев вошел в тройку лидеров рейтинга.

Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:

Место в рейтинге Персона Столица субъекта МедиаИндекс 1 ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич глава города Владивосток 9 982,0 2 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

глава города Якутск 5 239,0 3 НАДСАДИН Сергей Александрович

глава города Южно-Сахалинск 2 258,0 4 КАЛИТА Валентина Сергеевна

глава города Благовещенск 1 722,0 5 СОКОЛОВ Александр Николаевич

глава города Хабаровск 1 660,2 6 КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович

глава города Биробиджан 1 044,0 7 ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич

глава города Петропавловск-Камчатский 840,0 8 ГРИШАН Юрий Федорович глава города Магадан 270,0 9 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович глава города Анадырь 54,0

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Виталий Веркеенко (Владивосток), Айсен Николаев (Якутск) и Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

Глава Владивостока Виталий Веркеенко провел встречу с руководителями местных СМИ. Также Виталий Веркеенко сообщил, что новые площадки для городских ярмарок появятся во Владивостоке.

Помимо этого Виталий Веркеенко на страницах соцсетей поделился идеей создания питомника для бездомных животных.

Глава Якутска Айсен Николаев провел совещание, посвященное Году новаторства, объявленному в 2018 году. Также Айсен Николаев сообщил, что руководителем администрации села Маган назначен Михаил Юмаев, ранее занимавший пост руководителя администрации микрорайона Марха.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел заседание оперативного штаба в связи с прохождением циклона в городе, был введен режим чрезвычайной ситуации.

Также Сергей Надсадин раскритиковал работу ряда отраслевых структур администрации города, ответственных за расчистку внутриквартальных проездов.