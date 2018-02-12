АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-29
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.17
 71.39
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.02.2018, 19:09
Столица
Управление образования и  парк «Россия – моя история» будут сотрудничать
12.02.2018, 17:53
Культура & Образование
Финальный гала-концерт конкурса этно-поп-песни «Биир кун» отменен
12.02.2018, 17:50
Происшествия
Следком Якутии: Мужчина в Алдане погиб не от снега, а от падения
12.02.2018, 17:40
Столица
Айсен Николаев —  второй по популярности мэр
12.02.2018, 17:31
Политика
Галина Данчикова примет участие в работе трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений
12.02.2018, 17:28
Культура & Образование
Исторический парк «Россия — моя история» и управление образования Якутска объединили усилия
12.02.2018, 17:17
Общество
В Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов памятнику И.Н. Барахова
12.02.2018, 17:00
Экология
Для борьбы с волками якутские охотоведы ознакомились с опытом кавказских республик
12.02.2018, 16:54
Экономика
13 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения
12.02.2018, 16:41
Культура & Образование
Валерий Шадрин: Разгоряченная публика «взорвала» театр
12.02.2018, 16:25
Общество
Федерация профсоюзов предложила сделать нерабочими День республики и День Ысыаха
12.02.2018, 16:15
Спорт
Чемпионат Европы по мас-рестлингу 2018 года пройдет в Баку
12.02.2018, 16:06
Культура & Образование
Музыканты из «Башмет Центра» дадут в Якутске бесплатные мастер-классы
12.02.2018, 15:50
Столица
Якутск приглашает горожан на Масленицу 18 февраля
12.02.2018, 15:41
Экономика
Инженер ЦЭС Илмаар Игнатьев стал дипломантом Всероссийского конкурса
12.02.2018, 15:30
Политика
Программу ИЖС в Якутии закончат внуки и правнуки
12.02.2018, 15:20
Общество
Перед покорением Пика Победы Симоне Моро инструктировали якутские спасатели
12.02.2018, 14:59
Культура & Образование
В Высшей школе музыки поздравили народную артистку СССР Анегину Ильину
12.02.2018, 14:47
Происшествия
Экстра
В Алданском районе из-за схода снега погиб человек
12.02.2018, 14:37
Столица
В мэрии Якутска новые кадровые назначения
12.02.2018, 14:28
Сахалыы
Анонс
Төрөөбүт тыл Дьоро күнэ ыытыллар
12.02.2018, 14:12
Экономика
В Якутии введен в строй 18-ый бизнес-инкубатор
12.02.2018, 13:30
Общество
Что может уничтожить женскую дружбу
12.02.2018, 13:15
Красота & Здоровье
Александр Акимов встретился с будущим лауреатом Нобелевской премии
12.02.2018, 13:00
Общество
Егор Борисов выразил соболезнование по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье
12.02.2018, 12:50
Происшествия
В Якутске два пешехода попали под колеса автомобилей
12.02.2018, 12:47
Красота & Здоровье
Резонанс
Минздрав Якутии: Михаил Николаев идет на поправку
12.02.2018, 12:40
Экология
У Быка Холода отвалился первый рог
12.02.2018, 12:30
Столица
Горожане внесли более 35 тысяч предложений по благоустройству общественных пространств
12.02.2018, 12:20
Происшествия
Жительница Мирного попалась на уловку мошенника
12.02.2018, 12:10
Культура & Образование
Конкурсный отбор юных журналистов на Международные интеллектуальные игры
12.02.2018, 12:00
Столица
Фотофакт
На площади Орджоникидзе убирают новогоднюю елку
12.02.2018, 11:50
Общество
Резонанс
Родственники детей из «Мичээр», застрявших в Бангкоке, заступились за сопровождающую
12.02.2018, 11:30
Спорт
Дорогу осилит идущий
12.02.2018, 11:20
Финансы
РСХБ направил на развитие молочной отрасли более 31 млрд рублей
12.02.2018, 11:11
Общество
Резонанс
Трудности перевода или почему якутские дети застряли в Таиланде
12.02.2018, 11:00
Желток
Фотофакт
Юрий Куприянов не смог устоять перед соблазном
12.02.2018, 10:50
Экономика
В прошлом году более девятисот сотрудников «Сахаэнерго» прошли профессиональное обучение
12.02.2018, 10:40
Происшествия
Мужчина пришел в гости к бывшей жене и украл золотые украшения
12.02.2018, 10:30
Политика
Турчак: Конкурс «Лидеры России» поможет партии сформировать кадровый резерв
12.02.2018, 10:20
Спорт
Альпинист Симоне Моро покорил наивысшую точку Якутии
12.02.2018, 10:10
Экономика
«Унция» представляет новый каталог корпоративных подарков
12.02.2018, 10:00
Спорт
Олимпиада для меня потеряла смысл: Почему Никита Крюков отказался выступать под нейтральным флагом
12.02.2018, 9:56
Происшествия
В Якутске молодчики силой отобрали у прохожего сотовый телефон
12.02.2018, 9:40
Общество
Инспектор ГИМС удостоен звания Почетный гражданин
12.02.2018, 9:30
Культура & Образование
«Дархан Уус-2018» выявит лучших кузнецов Якутии
12.02.2018, 9:20
Красота & Здоровье
Высокая оценка московского коллеги дорогого стоит!
12.02.2018, 9:10
Происшествия
В Мархе потушили пожар в двухэтажном доме
12.02.2018, 9:03
Экономика
12 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения
12.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 12 февраля 2018
12.02.2018, 1:07
Культура & Образование
Сегодня день рождения артиста
11.02.2018, 20:12
Общество
Руководство УФСИН встретилось с представителями правозащитных органов республики
11.02.2018, 19:38
Экология
Выявлена причина разлива воды в Мирном
11.02.2018, 16:42
Экология
Резонанс
Минприроды Якутии: данные экологического рейтинга вызывают сомнения
11.02.2018, 12:05
Республика
Инструкция: Как проголосовать не по месту регистрации на выборах президента РФ
11.02.2018, 11:00
Спорт
Егор Филиппов защитил титул обладателя Кубка чемпиона по многоборью
11.02.2018, 8:11
Столица
Айсен Николаев рассказал о Якутске на Всемирном форуме городов
11.02.2018, 8:09
Происшествия
В Якутске произошел пожар в 203 микрорайоне
11.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 11 февраля 2018
11.02.2018, 1:07
Общество
Сегодня день рождения главы и врача
10.02.2018, 21:50
Республика
В Якутске состоялся праздник встречи Солнца
10.02.2018, 19:47
Спорт
Семикратного чемпиона Игр Дыгына Ивана Белолюбского проводили из большого спорта
10.02.2018, 16:08
Общество
В честь 80-летия со дня рождения Владимира Ларионова возложили цветы к его памятнику
10.02.2018, 12:27
Общество
27 апреля и 21 июня предложено сделать нерабочими праздничными днями в Якутии
10.02.2018, 11:44
Общество
Память погибшего в Сирии летчика почтили в Якутии
10.02.2018, 11:43
Желток
Видео
Якутские скульптуры в Канаде
10.02.2018, 9:43
Происшествия
Видео
Резонанс
Видео задержания главы Усть-Майского района
10.02.2018, 9:33
Столица
Год новаторства: Наталья Строева дала старт благотворительной акции «Корзинка добра»
10.02.2018, 9:24
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
10.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 10 февраля 2018
10.02.2018, 1:06
Общество
Сегодня день рождения депутата и журналистов
09.02.2018, 23:08
Общество
Ирина Романова – лауреат Всероссийского журналистского конкурса
Архив новостей
Столица
12 февраля 2018, 17:40
181

Айсен Николаев —  второй по популярности мэр

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за январь 2018 г.. Айсен Николаев вошел в тройку лидеров рейтинга. 

Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:

Место в рейтинге Персона Столица субъекта МедиаИндекс
1 ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич

глава города

Владивосток 9 982,0
2 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
глава города		 Якутск 5 239,0
3 НАДСАДИН Сергей Александрович
глава города		 Южно-Сахалинск 2 258,0
4 КАЛИТА Валентина Сергеевна
глава города		 Благовещенск 1 722,0
5 СОКОЛОВ Александр Николаевич
глава города		 Хабаровск 1 660,2
6 КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович
глава города		 Биробиджан 1 044,0
7 ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич
глава города		 Петропавловск-Камчатский 840,0
8 ГРИШАН Юрий Федорович

глава города

 Магадан 270,0
9 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович

глава города

 Анадырь 54,0

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Виталий Веркеенко (Владивосток), Айсен Николаев (Якутск) и Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

Глава Владивостока Виталий Веркеенко провел встречу с руководителями местных СМИ. Также Виталий Веркеенко сообщил, что новые площадки для городских ярмарок появятся во Владивостоке.

Помимо этого Виталий Веркеенко на страницах соцсетей поделился идеей создания питомника для бездомных животных.

Глава Якутска Айсен Николаев провел совещание, посвященное Году новаторства, объявленному в 2018 году. Также Айсен Николаев сообщил, что руководителем администрации села Маган назначен Михаил Юмаев, ранее занимавший пост руководителя администрации микрорайона Марха.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел заседание оперативного штаба в связи с прохождением циклона в городе, был введен режим чрезвычайной ситуации.

Также Сергей Надсадин раскритиковал работу ряда отраслевых структур администрации города, ответственных за расчистку внутриквартальных проездов.

comments powered by HyperComments
Источник: Компания "Медиалогия", http://www.mlg.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
07.02.2018, 13:31
Общество
Эксклюзив
Якутия была на пороге межнационального скандала
08.02.2018, 1:45
Политика
Видео
Скандальное интервью Бориса Попова
07.02.2018, 9:42
Желток
Эксклюзив
Звезда якутского телевидения теперь вещает из Москвы!
07.02.2018, 13:14
Общество
Позитив
Глава Якутии наградил директора ювелирного дома «Киэргэ»
06.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Мода для женщин за 40: что надо запомнить
06.02.2018, 12:17
Происшествия
Экстра
Верховный суд Якутии отменил подписку о невыезде Михаилу Мярикянову
08.02.2018, 17:23
Колонка
Эксклюзив
Экстра
Михаил Николаев просит якутян не беспокоиться
08.02.2018, 10:04
Происшествия
Экстра
Самолет с членами правительства совершил вынужденную посадку в Якутии
08.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 8 февраля 2018
06.02.2018, 9:40
Желток
Видео
В Якутии депутаты устроили необычный флешмоб
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Сахалыы
12.02.2018

Төрөөбүт тыл Дьоро күнэ ыытыллар

Красота & Здоровье
12.02.2018

Александр Акимов встретился с будущим лауреатом Нобелевской премии

Общество
12.02.2018

Егор Борисов выразил соболезнование по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье

Резонанс
Общество
12.02.2018

Трудности перевода или почему якутские дети застряли в Таиланде

Спорт
12.02.2018

Альпинист Симоне Моро покорил наивысшую точку Якутии

Экономика
12.02.2018

«Унция» представляет новый каталог корпоративных подарков

Спорт
12.02.2018

Олимпиада для меня потеряла смысл: Почему Никита Крюков отказался выступать под нейтральным флагом

Красота & Здоровье
12.02.2018

Высокая оценка московского коллеги дорогого стоит!