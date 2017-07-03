В ходе традиционного субботнего объезда глава города Якутска Айсен Николаев встретился с жителями микрорайона Марха.

Айсен Николаев встретился с жителями многоквартирных домов по ул. Совхозная, 8 и 9. Жильцы этих домов обратились к главе города через социальные сети с просьбой решить вопрос с канализационной системой. Они рассказали, что из-за отсутствия канализационных труб вся использованная вода стекает под основание дома. Ознакомившись с ситуацией, Айсен Николаев взял решение вопроса под личный контроль и перед управляющей компанией «Арктика Строй» поставил задачу до конца июля решить вопрос со строительством канализационных труб. После чего начнется строительство модульной котельной. Такое решение было принято в связи с прекращением работы котельной КРС, которая ранее отапливала 12-ти квартирные дома.

«Модульная котельная с двумя емкостями будет построена на территории этих домов. Площадка под строительство котельной подготовлена, в конце марта она была расчищена от ненужных деревянных построек и кладовок. Сейчас управляющая компания «Арктика Строй» должна заняться строительством канализационных стоек, пересмотреть контур уклона стока воды с тем, чтобы она не стекала под дом», — отмечает заместитель начальника администрации микрорайона Марха Михаил Иванов.

Глава также встретился с жильцами домов по ул. Набережная, которые подняли вопрос сохранения проезжей части грунтовой дороги. «Собственник одного из земельных участков грозится захватить проезжую часть дороги, которой мы все пользуемся. Ему был выдан земельный участок еще в 2006 году, после чего он потихоньку начал увеличивать площадь своего участка и теперь хочет захватить еще и проезжую часть. Но ведь такого не должно быть», — выражали свое недовольство жители.

Поговорив с жителями, глава города дал поручение Агентству земельных отношений в течение трех недель подготовить юридически обоснованное решение данного вопроса с учетом общего мнения жильцов. «Конечно же, подобная ситуация недопустима. Люди должны пользоваться общей дорогой, и никто ее не должен ни закрывать, ни преграждать», — подчеркнул Айсен Николаев.