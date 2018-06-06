Айсен Николаев встретился с жителями Черского

Айсен Николаев прибыл в Черский, где встретился с жителями посёлка. Напомним, 5-6 июня временно исполняющий обязанности главы Якутии находится в командировке в колымских районах.

В Нижнеколымском улусе в зоне затопления находится три населённых пункта: Черский, Колымское и Походск.

Наиболее сложная ситуация сегодня складывается в Походске, где уровень воды повышается. В настоящее время подтоплено 42 дворовые территории и 30 жилых домов, в которых проживает 128 человек, а также территории 12 организаций, два из которых относятся к объектам жизнеобеспечения – котельной и дизельной электростанции. Сейчас в Походск перебрасывают основные силы МЧС из села Колымское.

В Колымском затоплено 50 дворовых территорий и 4 жилых дома. Также в зоне подтопления находится 17 территорий организаций, в том числе здания детского сада, школы, клуба «Йынэтгэт», отделения Почты России, ветстанции. В работу запущена котельная, которая была отключена в течение трёх суток, эксплуатируются три котла. Во всех пострадавших от паводка населённых пунктах Нижнеколымского района продлён отопительный сезон.

В Черском подтопленных жилых домов нет, однако под водой остаётся взлётно-посадочная полоса аэропорта, которая располагается ниже пойменной части реки Колымы. В связи с тем, что авиасообщение нарушено, многие жители Черского и соседних сёл не смогли вылететь в Якутск и опоздали на стыковочные рейсы. По их словам, в таком положении оказалось порядка 37 человек. Айсен Николаев обещал принять меры для того, чтобы решить вопрос с вывозом пассажиров из Черского. Так, в ближайшие дни для этих целей планируется задействовать вертолёт.

Жители Черского задали врио главы вопросы о компенсационных выплатах и оценке ущерба, а также касающиеся социально-экономического развития района. К примеру, озвучены предложения о необходимости строительства собственной электростанции в Черском, круглогодичной дороги до Чукотки, дальнейшей работы Арктического колледжа народов Севера, который готовит кадры для традиционных отраслей Севера, в том числе бригадиров-оленеводов.

В течение дня Айсен Николаев вместе с членами правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС совершает облёт по территории Нижнеколымского улуса.

