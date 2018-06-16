Айсен Николаев встретился с Владимиром Федоровым и Афанасием Максимовым

Об этих встречах врио главы республики написал в своем фейсбуке.

Я всегда считал и буду считать, что, независимо от политических взглядов и трудных жизненных ситуаций, люди должны иметь возможность реализовать себя во благо не только себя и своей семьи, но своего города, своей республики, своей страны. Особенно люди талантливые и незаурядные, такие как Владимир Федоров и Афанасий Максимов.

С Владимиром Юрьевичем мы знакомы давно, когда-то даже были серьезными соперниками на выборах главы Якутска, но через какое-то время все же снова нашли точки соприкосновения и возможность сотрудничества на благо города. Сегодня обсудили с ним вопросы, связанные с выборными процессами в городе и республике, вопросы поддержки малого и среднего бизнеса республики.

С Афанасием Максимовым мы оба были депутатами второго созыва Государственного Собрания Ил Тумэн, и с тех пор хорошо знакомы. Считаю, что его идеи по развитию малой авиации, по снижению затрат на санавиацию, другие планы, о которых он мне сегодня рассказал, достойны самого пристального внимания.