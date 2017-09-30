Айсен Николаев встретился с участниками проекта «100 магистрантов»

Глава города Якутска Айсен Николаев 28 сентября встретился с педагогами – участниками второго этапа целевого проекта «100 магистрантов». Встреча прошла в рамках торжественного открытия учебного года.

Вместе с новоиспеченными студентами участниками встречи стали представители ректората Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова, руководители и преподаватели кафедр, выпускники проекта «100 магистрантов» первого потока.

От имени головного вуза республики всех собравшихся поздравил проректор СВФУ Михаил Федоров, пожелав всем успешного обучения и достижения поставленных целей.

Начальник Управления образования города Якутска Василий Петров рассказал о целях и задачах проекта, а также поделился результатами выпускников первого набора.

Первый набор успешно окончили 95 магистрантов по 15 направлениям. 33 человека получили дипломы с отличием. Все они сегодня успешно трудятся в сфере столичного образования. Василий Петров поблагодарил преподавателей Северо-Восточного Федерального университета – участников проекта за то, что они помогают готовить педагогов нового поколения, делая упор на развитие исследовательских, проектных и экспериментальных направлений деятельности. Василий Петров отметил, что в отличие от обычных студентов, преподаватели, имеющие опыт работы, быстрее осваивают учебный материал, поэтому сокращены сроки обучения второго набора и снижена стоимость обучения. Отличники по итогам сессии смогут перейти на бесплатное обучение, что станет дополнительной мотивацией к качественному обучению и получению новых знаний.

«Более глубокое освоение теории и практическая подготовка на основе научных исследований – одна из особенностей обучения. Проект помог нам достичь целей и открыть новые возможности в профессиональном плане. Желаем всем успешной учебы, много новых и интересных знакомств», — пожелали магистрантам выпускники первого набора.

Глава города Якутска, в свою очередь, отметил, что проект, задуманный для повышения профессиональной квалификации работников столичного образования, начинает приносить сегодня первые результаты.

«Город Якутск является образовательным центром всего Северо-Востока России, и главным ресурсом у нас всегда были люди, поэтому в столице республики сегодня уделяется огромное внимание вопросам развития качественного образования. В современный век образование должно иметь инновационную и креативную направленность. Педагоги нового поколения должны быть высококвалифицированными специалистами», — подчеркнул Айсен Николаев. Подводя итоги встречи, глава города выразил уверенность, что проект «100 магистрантов» послужит основой для развития столичного образования и пожелал магистрантам второго набора успешной учебы.

Отметим, что проект «100 магистрантов» был инициирован в 2014 году по инициативе ректора СВФУ им. М.К. Аммосова Евгении Михайловой и главы города Якутска Айсена Николаева. Участниками проекта становятся руководители и педагоги муниципальных образовательных учреждений ГО «город Якутск».

В этом году выпущена первая сотня педагогов нового поколения, успешно работающих сейчас в образовательной сфере города Якутска.