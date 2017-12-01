Айсен Николаев встретился с участниками Декады хомуса

Глава города Якутска Айсен Николаев 30 ноября, в Международный день хомуса, встретился с участниками республиканской Декады хомуса. Встреча прошла в Малом зале Окружной администрации.

Айсен Николаев поздравил собравшихся с праздником, отметив, что, как попечитель Музея и Центра хомуса народов мира, он в этот день традиционно встречается с гостями из разных стран, приехавшими в Якутск для знакомства с удивительным музыкальным инструментом. «Благодаря усилиям наших энтузиастов, хомус сегодня стал достоянием человечества и успешно продолжает свое развитие», — подчеркнул глава.

Директор Музея и Центра хомуса народов мира Николай Шишигин рассказал главе города об итогах работы. Он сообщил, что в рамках Декады хомуса состоялась презентация книги «Сказание о хомусе» на четырех языках. Также завершилась пятилетняя работа над документальным фильмом-путешествием «Странные звуки счастья», рассказывающем об удивительной истории варганного инструмента. Фильм был снят режиссером Диего Паскаль Панарелло и недавно представлен на международном кинофестивале в Лейпциге.

«Сегодня музыка хомуса развивается в традиционном направлении, более близком к народу. Уловить его сущность и использовать в творческой деятельности – задача наших исполнителей-импровизаторов. Мы очень благодарны вам за внимание к развитию нашего дела», — поблагодарил главу города почетный гражданин Якутска, хомусист Иван Алексеев.

Гость республики, хомусист-виртуоз Миндигафур Зайнетдинов, рассказал, что в Башкортостане, откуда он приехал, сегодня готовятся к Всемирной Фольклориаде-2020. Участниками большого события станут более 100 стран.

«О хомусе я узнала всего три месяца назад. Такого инструмента на Ямайке нет. Когда я в первые услышала его звуки, они меня заворожили», — говорит другая гостья, преподаватель школы «I speak English» Кристин Болт. Филолог Ээрия Ниэми из Финляндии впервые познакомилась с хомусом год назад, когда приехала в Якутск, за это время она посетила мастер-классы и сегодня самостоятельно пробует играть на нем.

Гости поблагодарили главу города за теплый прием.

«Человек – дитя природы, поэтому звуки хомуса близки людям любой национальности. Очень благодарен гостям за то, что они так близко к сердцу приняли наш национальный музыкальный инструмент», — сказал в завершение встречи Айсен Николаев.