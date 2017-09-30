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30 сентября 2017, 12:20
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Айсен Николаев встретился с Советом старейшин города Якутска

В преддверии Международного дня пожилых людей, 29 сентября в Малом зале Окружной администрации города Якутска состоялась традиционная встреча Айсена НИКОЛАЕВА с Советом старейшин. Встреча прошла с участием заместителя главы города по социальным вопросам Евдокии ЕВСИКОВОЙ и заместителя главы – руководителя МКУ «Управление делами» Александра КАНИНА.

В теплой, дружественной обстановке, за чашкой чая старейшины с руководством города обменялись мнениями по дальнейшему развитию столицы, реализации «Народной программы», внесли конкретные предложения, касающиеся отдельных отраслей жизнедеятельности Якутска.

«Примите наши искренние поздравления в связи с убедительной победой на выборах и переизбранием на второй срок в должности главы города Якутска. Уверенная победа на прошедших выборах говорит о вашем высоком авторитете у населения, профессионализме, огромной работоспособности и успехах в социально-экономическом развитии города. Уверен, что те положительные результаты и высокий уровень развития столицы, будут не только сохранены, но и приумножены. Совет старейшин готов оказывать вам посильную помощь и поддержку в реализации всех намеченных целей», — отметил председатель Совета старейшин города Якутска Николай ЛЕПЧИКОВ.

Все члены Совета старейшин присоединились к вышесказанному и выступили с пожеланиями и напутственными словами в адрес руководства города.

Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Почетный строитель РС (Я) Петр СОЛОВЬЕВ выразил поддержку в части строительства социальных объектов и восстановления Городского канала. «Меня, как строителя, очень радует, что наш город с каждым годом растет и развивается. Отдельную благодарность хочется выразить за ввод современных объектов соцкультбыта. Учитывая, что в городе проживает 1/3 населения республики, в городе необходимо продолжать строительство детских садов, школ, объектов культуры. Очень радует, что проведены масштабные работы по восстановлению проточности Малого кольца Горканала, ведь это положительно сказывается на городской экосистеме. Теперь мы ждем восстановления Большого кольца», — сказал Петр Павлович.

Глава города отметил, что работы по восстановлению Большого кольца Городского канала продолжаются. Буквально на днях был произведен сброс воды в озере в районе Строительного рынка. Сейчас восстановительные работы дошли до Хатын-Юряха, а в следующем году вода по Большому кольцу начнет поступать в Белое озеро.

Заслуженный зоотехник ЯАССР, ветеран тыла и труда Галина НИКИФОРОВА поблагодарила за развитие агропромышленного комплекса: «За последние пять лет в пригородах развитие агропояса достигло небывалых высот. Сегодня в селах Тулагино, Хатассы, Маган, Малая Марха активно развивается животноводство, овощеводство, выращивание зерновых культур».

«Нам очень нравится, что в Якутске большое внимание уделяется подрастающему поколению, молодежи. Особую благодарность выражаем за начало строительства в с. Сырдах современного детского сада.  Айсен Сергеевич, вы, как перспективный и креативный руководитель, большое внимание уделяете инновационному развитию столицы, приумножению человеческого каптала и отраслей креативной экономики, считаем, что это очень важный аспект развития столицы», — сказала заслуженный агроном ЯАССР, ветеран труда Ксения БАИШЕВА.

Глава города поблагодарил старейшин за добрые слова напутствия, поддержку и активную гражданскую позицию. «Ваш трудовой и жизненный опыт является хорошим подспорьем для решения актуальных для города задач. Именно поэтому я принял решение, что в городе будет действовать проектный совет с вашим участием, направленный на реализацию «Народной программы», разработанной с учетом мнений и предложений горожан. Вы опытные, мудрые люди, прошедшие огромный путь, работающие на благо нашего города и продолжающие делать все возможное для его развития и процветания. Поэтому очень важно, чтобы вы принимали активное участие в реализации тех целей и задач, которые стоят перед городом. Для нас очень важно, чтобы вы делились своим опытом, мнением, направляли и поддерживали нас», — сказал Айсен Николаев.

Глава пожелал старейшинам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, успехов в общественной деятельности и вручил юбилейные знаки РС (Я) «385 лет Якутия с Россией».

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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