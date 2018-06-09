Айсен Николаев встретился с сенатором от Якутии Александром Акимовым

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 9 июня встретился с сенатором от республики, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александром АКИМОВЫМ.

Стороны обсудили первоочередные задачи, стоящие перед руководством Якутии, и вопросы дальнейшего взаимодействия с Федеральным Собранием РФ в целях развития республики.

В частности, речь шла о международном сотрудничестве Якутии и Японии, дальнейшем продвижении национальных видов спорта на федеральном и мировом уровне, организации площадки Республики Саха (Якутия) на Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре во Владивостоке.