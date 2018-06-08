Айсен Николаев встретился с руководством Ил Тумэна

Активно включиться в решение проблем, вызванных разрушительным паводком, призвал парламентариев республики Айсен НИКОЛАЕВ. Накануне тридцать седьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) врио главы Якутии встретился с руководством спикером Александром ЖИРКОВЫМ, вице-спикерами, председателями постоянных комитетов Ил Тумэна и руководителями парламентских фракций.



В первую очередь Айсен Николаев акцентировал внимание народных депутатов на первоочередных задачах по ликвидации последствий весеннего половодья. Накануне врио главы Якутии вернулся из двухдневной рабочей командировки на Колыму, где встречался с населением подтопленных населённых пунктов в Верхнеколымском, Среднеколымском и Нижнеколымском районах, провёл оперативные совещания по оценке ущерба и проведению аварийно-восстановительных работ.

«Ситуация очень сложная. На севере республики ледоход не завершился, держатся высокие уровни воды. Скоро должна подойти вторая волна паводка, также прогнозируется наводнение на реке Алазее», – констатировал он.

По словам Айсена Николаева, на уровне правительства все необходимые меры уже принимаются. В повестку завтрашнего пленарного заседания включён вопрос «О паводковой ситуации и мерах по ликвидации ее последствий в улусах (районах) Республики Саха (Якутия)». С докладом перед депутатским корпусом выступит первый вице-премьер правительства республики Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ. Врио главы Якутии призвал парламентариев также активно включиться в работу.



Далее Айсен Николаев заострил внимание народных депутатов на необходимости скорейшей оптимизации государственного бюджета. Особую обеспокоенность он выразил тем, что в настоящее время остаются незакрытыми статьи, касающиеся возмещения расходов коммунальным предприятиям республики. Он также указал на необходимость выстраивания эффективной с работы с федеральным бюджетом и институтами развития республики.

В-третьих, врио главы Якутии поставил перед депутатами задачу пересмотреть Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года с учётом новых «майских указов» президента России Владимира ПУТИНА. Он попросил депутатов подготовить и внести свои предложения по изменению Стратегии.