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2 февраля 2017, 17:40
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Айсен Николаев встретился с представителями IT-отрасли Якутска

В минувшую субботу глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ провел встречу с представителями IT-индустрии столицы, в которой приняли участие директор ГАУ “Технопарк Якутия” Анатолий СЕМЕНОВ, генеральный директор группы компаний “Синет” Арсен ТОМСКИЙ, директор ООО “Инфосистемы” Никита РОМАНОВ, руководитель городского портала “One click Yakutsk” Маргарита ПОПОВА, директор ООО “Многомерные технологии” Сергей ВАСИЛЬЕВ и др.

Встреча прошла в неформальной обстановке в офисе группы компаний “Синет”. В ходе коллективной дискуссии были подняты такие вопросы, как строительство IT-парка, национальные языки народов Севера в интернет-пространстве, профессиональная подготовка IT-специалистов, продвижение новых идей и развитие бизнеса.
Собравшиеся озвучили главе две главные проблемы, которые сегодня испытывает отрасль – это недостаток квалифицированных кадров, и отсутствие системной первоначальной поддержки перспективных стартапов.

СВФУ, АГИКИ и профильные техникумы выпускают в сумме порядка 130 специалистов в год, из которых идут работать по специальности 70-80 человек. Этого недостаточно, к тому же учебный план зачастую не успевает за быстро меняющимися реалиями. Арсен Томский рассказал, что в «Синете» планируют частично решить проблему подготовки кадров с помощью собственного учебного центра, тем не менее, все присутствующие согласились, что для развития отрасли очень важна принципиальная позиция, прежде всего, Северо-Восточного федерального университета.

Директор «Технопарка» Анатолий Семенов выразил пожелание по созданию городского венчурного фонда, который занимался бы поддержкой перспективных IT-проектов на суммы до 500 тыс. рублей. Венчурная компания “Якутия” работает по принципу микрокредитной финансовой организации, а ведь суть венчура заключается не в выдаче кредита, а инвестировании рискованных наукоемких проектов. Для того же, чтобы заходить в российские и зарубежные венчурные фонды, работающие по такому принципу, нужны не идеи и описания стартапов, а уже работающие, реализованные проекты.

Никита Романов (Инфосистемы) и Сергей Васильев (Многомерные технологии) высказались за идею создания проектного офиса, который занимался бы проектами на основе имеющихся в Якутске уникальных научных компетенций по мерзлотоведению, космофизике, физико-техническим проблемам Севера.

Сегодня доля IT-компаний в ВВП города Якутска составляет около 5 %, и, по мнению главы города, эта цифра может и должна стать больше. Сами представители отрасли ставят целью к 2030 году достичь 5% от 100 млрд валового продукта республики (сегодня это – 0,17%) . «С ростом IT-бизнеса будет улучшаться и гуманитарное, социальное состояние города, — пояснил Айсен Николаев, — развитая, конкурентоспособная IT отрасль – это не только налоги в городской бюджет, в широком смысле это деньги, которые приходят в город и работают на его экономику, в свою очередь, стимулируя развитие сфер услуг, торговли, жилищного строительства. Сначала должен быть прибыльный бизнес, а все остальное приложится”.

Глава города рассказал участникам встречи про новую модель экономического развития Якутска. По его словам, она должна ориентироваться на креативную экономику, которая представляет собой не только продвижение IT-индустрии, но и коммерциализацию культурных проектов, развитие якутского кинематографа, создание новых профессий и ремесел. “Якутск не индустриальный город. Именно поэтому сегодня нужно делать упор на креативную экономику. То, что “ничего не весит”, может принести в разы больше прибыли, чем природные ресурсы”, — сказал Айсен Николаев.

Директор ГАУ “Технопарк “Якутия” Анатолий Семенов отметил, что одним из основных принципов экономического развития города является открытость для инвестиций. По его мнению, поддерживая местные IT-идеи, нельзя игнорировать внешние инвестиции. “Не имеет значения из какого города или какой страны идут инвестиции. Наша задача – лишь создавать для них условия”, — считает он.

Подводя итоги встречи, Айсен Николаев отметил, что все предложения, поступившие в ходе диалога, будут учтены в работе городских властей. Он также подчеркнул, что для развития IT-отрасли нужны хорошие кадры, умеющие монетизировать научные идеи. В завершение встречи Арсен Томский провел для присутствующих экскурсию по офису группы компаний “Синет”.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, вазимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА
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