Айсен Николаев встретился с пострадавшими от паводка семьями Амгинского района

В рамках рабочей командировки в Амгинский район, врио Главы Якутии Айсен Николаев лично проверил ход аварийно-восстановительных работ в пострадавших от паводка наслегах, встретился и пообщался с жителями.

В с. Абага от паводка пострадали 208 человек, среди них семья Артура и Василисы Захаровых. «Природная стихия еще раз доказала, что бывает непредсказуемой и жестокой. Вода в наш дом начала прибывать очень быстро, успели уберечь только ценные вещи и документы. Но все равно понесли большие потери, хорошо материальная помощь из резервного фонда республики была выделена вовремя. Сейчас потихоньку восстанавливаемся», — рассказала хозяйка Василиса Захарова.

У Валентины и Александра Эверстовых трое детей школьного возраста. Семья тоже получила материальную помощь из республиканского резервного фонда, однако из-за отсутствия прописки у детей, их внесли во второй список, чтобы через суд получить уже средства из федерального бюджета.

Как рассказал, глава Абагинского наслега Макар Тимофеев, общая беда сплотила жителей, гуманитарная помощь поступала со всех уголков республики, коллективы предприятий и организаций помогали людям сбором вещей первой необходимости, продуктами питания, теплыми вещами. «Нам, действительно, очень помогли. Огромное спасибо Правительству республики, администрации улуса, всем неравнодушным жителям», — говорит Макар Ильич.

В с. Промкомбинат от паводка пострадали 86 домов и 336 человек. «Вода начала заходить в наш двор очень быстро. Дом, хозяйственные постройки, теплица – все ушло под воду. По нашей улице можно были передвигаться только на моторной лодке», — вспоминает Вера Сидорова. Сейчас в пострадавшие от паводка наслега доставляются стройматериалы, чтобы люди до осени успели восстановить свои дома.

Айсен Николаев отметил, что в резервном фонде Правительства РФ предусмотрена материальная помощь семьям, пострадавшим от паводка и в скором времени семьи ее получат. Семьи, утратившие имущество частично получат по 50 тыс. рублей на одного прописанного в доме члена семьи. За полностью утраченное имущество положена выплата в размере 100 тыс. рублей тоже на одного прописанного члена семьи.

Единовременная материальная помощь на одного члена семьи составляет 10 тыс. рублей. «Благодаря своевременно принятым решениям на уровне республики в результате разрушительного паводка удалось избежать главного – потери людей. И сегодня мы видим, что у жителей пострадавших сел имеется позитивный настрой. В наслега доставляются стройматериалы, в ближайшее время начнет поступать помощь из федерального бюджета. И семьи по 5-6 человек получат 550-650 тыс. рублей материальной помощи. Сегодня в Амгинском районе по проведению аварийно-восстановительных работ серьезных проблем не имеется», прокомментировал Айсен Николаев.