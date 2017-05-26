Айсен Николаев встретился с коллективом АО «Сахатранснефтегаз»

26 мая глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ вручил благодарственные письма работникам АО «Сахатранснефтегаз», принимавшим участие в ликвидации аварии на улице Лермонтова.

Напомним, что авария на газораспределительной сети высокого давления произошла 24 апреля текущего года.

«От имени администрации города Якутска и от себя лично благодарю вас за самоотверженную работу, проявленную во время ликвидации серьезной аварии. Благодаря вашим оперативным и профессиональным действиям проблема была решена своевременно. Надеюсь, что такая ситуация больше не повторится. Мы все сделаем для того, чтобы предотвратить подобные аварии. Квалифицированная работа сотрудников «Сахатранснефтегаза» позволяет нашим горожанам жить спокойно»,

— отметил Айсен Николаев.

«Прошло 50 лет со времен появления газопровода в Якутии. Это достаточно большой срок, и все мы понимаем, в каком состоянии сегодня находится часть газораспределительных сетей столицы. Сети старые, поэтому время от времени случаются аварии, но наш профессиональный коллектив делает все, для того, чтобы их ликвидировать. Ярким примером тому является инцидент, произошедший недавно на улице Лермонтова»,

— отметил генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Иван МАКАРОВ.

В этот день глава города также ознакомился с реконструкцией газопроводов на улице Петра Алексеева, у которых истек срок эксплуатации.

«Самым тяжелым участком была работа по прокладке новых газопроводов на водоотводном канале. Пришлось скачивать много воды, почва на этом месте весьма зыбкая, работали на глубине более 5 метров. Также сложность представляют различные инженерно-коммуникационные сети. Приходится копать вручную, чтобы не повредить другие трубопроводы и кабели. Сразу после прокладки и проверки надзорных органов, согласно проекту, новые трубы закапываем, делаем утрамбовку почвы, укрываем щебенкой», — комментирует начальник строительного участка УГРС Степан МИТИН.

Отметим, что замена газопроводов ведется по согласованию с администрацией города и завершится к моменту укладки асфальтобетонного покрытия на улице Петра Алексеева. В начале мая работы закончились на участке от улицы Лермонтова до магазина «Хозмаркет». Сегодня реконструкция ведется на участке от «Хозмаркета» до улицы Пирогова.

