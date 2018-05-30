Айсен Николаев встретился с главой ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым

О первоочередных проектах, связанных с развитием электроэнергетики на территории Республики Саха (Якутия), говорили в Якутске в среду, 30 мая, на встрече временно исполняющего обязанности главы республики Айсена Николаева с председателем правления – генеральным директором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым.

Николай Шульгинов поздравил Айсена Николаева с назначением на высокий пост и выразил уверенность в выстраивании взаимовыгодного сотрудничества между энергетиками и органами власти республики.

«Республика Саха (Якутия) и «РусГидро» являются надёжными партнёрами. Мы всегда находим понимание в вопросах развития электроэнергетики самого крупного региона Российской Федерации, в том числе в вопросах реализации пилотных проектов в области возобновляемой энергетики», – отметил руководитель энергохолдинга.

«Энергетика республики с учётом огромной территории и наличия большого количества труднодоступных территорий требует особого внимания для повышения устойчивости энергоснабжения всех населённых пунктов Якутии», – подчеркнул Айсен Сергеевич.

В первую очередь Николай Шульгинов и Айсен Николаев обсудили ход восстановительных работ после грозы и урагана, которые привели к массовому обрыву проводов линий электропередач и нанесли существенный урон электросетевому хозяйству в ряде населённых пунктах Якутии. Сейчас более 60 бригад энергетиков в круглосуточном режиме ведут ремонт и подключение линий электропередач и подстанций, восстанавливая электроснабжение.

Также Николай Шульгинов ознакомил временно исполняющего обязанности главы республики с проектами, которые РусГидро реализует на территории региона. В ходе встречи стороны затронули вопросы, касающиеся консолидации энергетических активов в регионе на базе ПАО «Якутскэнерго», переключения котельных АО «Теплоэнергия» к магистральным сетям новой Якутской ГРЭС-2 и другие первостепенные задачи.

В заключение Айсен Николаев и Николай Шульгинов договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.