Айсен Николаев встретился с главой Абыйского района на пути в Зырянку

Ожидая посадки на вертолет в Абыйском улусе, Айсен Николаев успел переговорить с главой района Станиславом Цюхцинским о паводковой ситуации.

5 июня он прилетел в п.Белая Гора, за короткое время ожидания посадки на вертолет, он переговорил с главой района Станиславом Цюхцинским по паводковой ситуации и о животрепещущих вопросах, требующих разрешения.

На обратном пути 6 июня врио главы республики лично посетит проблемные объекты и ознакомится с положением дел на месте.