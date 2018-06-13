Айсен Николаев встретился с Андреем Борисовым

13 июня врио Главы Якутии Айсен Николаев обсудил с Государственным советником РС(Я) Андреем Борисовым вопросы развития культуры, популяризации и продвижения национальных брендов Якутии на российском и международном уровнях.

Андрей Борисов рассказал врио главы республики о творческих проектах и планах, театральных постановках, которые реализуются в Якутии, Москве, Алтае и Башкирии.

В ходе беседы также были затронуты перспективы развития творческих и театральных коллективов, Академии духовности республики.