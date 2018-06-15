Айсен Николаев вручил благодарственное письмо Президента РФ Гаврилу Семенову

12 июня площади Ленина состоялся торжественный митинг, посвященный Дню России, в рамках которого состоялось официальное открытие трудового сезона студенческих отрядов 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев вручил благодарственное письмо Президента Российской Федерации лидеру движения студенческих отрядов Якутии, члену Общественной палаты РС(Я), директору ГАУ ДО РС(Я) «Научно-образовательный центр агротехнологического образования и экологии» Гаврилу Семенову.

Благодарность главы государства была с формулировкой «за активное участие в организации и проведении выборов Президента РФ». Напомним, Гаврил Семенов возглавлял штаб волотеров избирательного штаба В.В.Путина и ранее за успехи в этой деятельности 7 мая был удостоен чести принимать участие в инногурации Президента РФ в Кремле.