Айсен Николаев возмущен! . Источник @nikolaev_aisen Ситуация с загрязнением вод рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй в связи с прорывом дамб дражных полигонов на реке Ирелях Мирнинского района Якутии находится на моем личном контроле. Работает правительственная комиссия во главе с министром экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамином Афанасьевым. Прорыв дамб был вызван сильнейшими ливнями, когда за сутки выпала полуторомесячная норма осадков. В результате в реку вынесло глину, песок, ил — взвеси природного происхождения, которые из Иреляха попали в Ботуобую и затем в Вилюй. Это делает воду мутной и непригодной для питья, но не несет дополнительной техногеннойугрозы. Минэкологии РС(Я) проводит ежедневный гидрохимический мониторинг вод на содержание взвесей. В ближайшие дни все должно прийти в нормальное состояние. Я нахожусь на постоянной связи с генеральным директором компании АЛРОСА Сергеем Ивановым, который прилетел в Мирный и на месте занимается мероприятиями по ликвидации последствий разлива воды. Компанией уже начато проведение мероприятий по восстановлению дамб дражных полигонов на реке Ирелях. На следующей неделе вылетаю в Нюрбу и Сунтар и найду возможность на месте оценить результат работ по ликвидации последствий загрязнения рек #якутия #республикасаха #алроса #экология . #sakhalife #АйсенНиколаев #загрязнение #вилюй #алроса

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Aug 26, 2018 at 12:43am PDT