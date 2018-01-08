Айсен Николаев вошел в ТОП-10 мэров по итогам 2017 года

Глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ занял восьмую строчку рейтинга мэров по версии ЦИК «Рейтинг». Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили итоговое за 2017 год исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации (http://russia-rating.ru/info/13074.html).

Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

1 МООР Александр Викторович Тюмень Тюменская область

2 ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович Уфа Республика Башкортостан

3 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва город федерального значения Москва

4 КОНОНЕНКО Иван Леонидович Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ

5 МЕТШИН Ильсур Раисович Казань Республика Татарстан

6 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород Белгородская область

7 РЯШИН Максим Павлович Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ

8 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Якутск Республика Саха (Якутия)

9 ХУЧИЕВ Муслим Магомедович Грозный Чеченская Республика

10 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Краснодар Краснодарский край

Издание отмечает, что в 2017 году ключевым событием политической жизни Якутска стало уверенное переизбрание Айсена Николаева на должность мэра. Не менее важным было то, что произошло это без скандалов. Следует напомнить, что в последнем электоральном цикле, даже формально хорошие результаты «партии власти» не избавляли местных руководителей разного уровня от неприятностей в тех случаях, когда выборы давали существенные поводы для нареканий.

Важным достижением мэрии явилась оптимизация городского бюджета. Признание получила удачная работа Айсена Николаева по продвижению важных инвестиционных программ. В памяти осталось успешное проведение национального праздника Ысыах, посвящённого 385-летию Якутска. Эксперты отмечают большую работу, проведённую в нынешнем году по улучшению состояния дорожной сети, выполнение в Якутске программы расселения из аварийного жилья, усилия, направленные на формирования комфортной городской среды, строительство комплекса круглогодичных теплиц, для обеспечения в ближайшие годы жителей свежими овощами, улучшение внешнего вида города.

При оценке работы Айсена Николаева экспертами учитываются экстремально суровые природные условия, характерные для Саха (Якутии). Кроме того, в то время, как для многих городов России характерен отток населения, Якутск, напротив, интенсивно притягивает людей. Это создаёт серьёзную дополнительную нагрузку на инфраструктуру, ставит перед городской администрацией дополнительные серьёзные задачи. Большинство экспертов сходятся во мнении, что задачи эти муниципальными властями решаются.

Отмечается способность Айсена Николаева налаживать на пользу Якутску конструктивное взаимодействие с различными политическими и общественными организациями, представителями городской общественности и республиканскими властями.

В конце года высокое качество управления Якутском подтвердил диплом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов. Награда была получена по итогам смотра-конкурса лучших городских практик.

«2017 год был удачным для города Якутска его окрестностей. Значимо укрепилась инфраструктура городского округа. Дороги, свет, порядок, новые современные детские площадки и ещё много полезных дел для города, а также благотворительных и социально значимых акций — всё это случилось в 2017 году. С точки зрения благоустройства Якутск полностью соответствует заявленному здесь в прошедшие 12 месяцев Году добра, итоги которого на днях подвели в столице республики. Все семь направлений — «Будущее Якутска», «Добровольцы столицы», «Строим Якутск», «Цветущий Якутск», «Якутск — город возможностей», «Якутск молодой», «Якутск юбилейный» — в рамках этой замечательной акции были активизированы и работа по ним и далее будет продолжаться», – приводятся слова президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Владимира ЧЛЕНОВА.