Айсен Николаев внес свою лепту в написании картины «Бу Эн»

Народная картина «Бу Эн» (это ты), в написании которой приняли участие 500 человек, увидела свет. Полотно представляет собой сложную структуру, наполненную разными смысловыми элементами.

Картина создавалась в два этапа. Первый этап прошел 15 июня на площади Орджоникидзе, в котором приняли участие около 500 человек. Все желающие смогли украсить полотно, оставив отпечатки своих рук.

«Были семейные пары, пожилые люди, дети. Самому маленькому участнику было полтора месяца. Все желающие могли оставить отпечатки своих рук. Руки — это специальная задумка. Руками мы встречаем солнце, через рукопожатие мы приветствуем друг друга. В отпечатках пальцев у каждого из нас заложен индивидуальный код», — пояснила «Якутия.Инфо» инициатор проекта Марика Аммосова.

Второй этап состоялся 23 июня в местности Ус Хатынг в рамках Ысыаха Туймаады. Во нем участие столько же человек, как и в первом. Таким образом, в создании полотна было задействовано около тысячи человек.

На втором этапе написание картины было выполнено маслом. Основным сюжетом стали символические якутские узоры и надписи. Они олицетворяют священный обряд встречи солнца, где якутяне заряжаются энергией на весь предстоящий год.

Каждый цвет, использованный в полотне, несет смысловую нагрузку. Белый олицетворяет мудрость, красный — человеческие отношения и так далее. В работе использованы наскальные рисунки, поскольку они символизируют уважение к традициям. Свою лепту внес и врио главы республики Айсен Николаев, нарисовавший самого большого человечка, который встречает солнце.

«Работа выполнена маслом, а масло сохраняется на века, следовательно, сохранит в себе историю и будет жить тысячелетиями. Я благодарна всей команде городского портала ОneclickYakutsk и лично руководителю в лице Маргарите Поповой», — говорит Марика.

Картина будет хранится в одном из музеев города Якутска.