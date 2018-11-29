Айсен Николаев высказался о концерте Элджея

Рэпер Элджей самостоятельно принял решение об отмене концерта в Якутии, заявил глава региона Айсен Николаев.

Как сообщалось, концерт рэпера Элджея в Якутске был состояться в Якутске 28 ноября. За день до выступления организаторы объявили о его отмене из-за «угроз в адрес артиста и возможных провокаций». Сообщалось также, что сразу после появления афиши, активисты и общественники Якутии требовали отмены концерта, называя песни и видеоклипы музыканта «пропагандой аморальной жизни, алкоголизма и наркомании», и что это «вызывает у детей желание употребить наркотические и табачные изделия, алкогольную продукцию». На выступление было продано более 1,5 тыс. билетов и роздано около 500 пригласительных. Деньги людям вернули.

«Никакого запрета не было. Все-таки он, оценив, якобы, ему поступавшие, скажем так, письма, угрозы и так далее, решил не проводить концерты. Это было его самостоятельное решение, мы никоим образом не запрещали», — сказал А.Николаев журналистам в Москве.

По его словам, если бы концерт все-таки состоялся, то были бы усилены меры безопасности.

«Есть определенный ажиотаж вокруг его творчества в целом в стране. Если артист выражается в такой нетрадиционной форме, то он должен понимать, что население таких в этой части традиционных, скажем так, обществ, как у нас в Якутии, они, конечно же, имеют полное право выразить протест против такого самовыражения», — отметил А.Николаев.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС