Айсен Николаев: VII Игры народов Якутии должны пройти на высоком уровне

VII спортивные игры народов РС(Я) в 2019 году в Амге должны пройти на высоком организационном уровне, заявил врио главы Якутии Айсен Николаев. В ходе рабочей поездки в Амгинский район руководитель республики проинспектировал ход строительств спортивных объектов и провел оперативное совещание по подготовке мероприятия, сообщает ЯСИА.

VII спортивные игры народов РС(Я) должны были пройти в Амге в этом году. Но из-за масштабного паводка руководством Якутии было принято решение об их переносе на 2019 год. В настоящее время в районе завершается строительство спортивных объектов. По информации подрядчиков строительства они будут готовы в сентябре.

Айсен Николаев проинспектировал ход строительства многофункционального спортивного зала, и стадиона на 3000 мест в селе Амга, спортивного зала в cеле Чапчылган и спортивного зала по адаптивным видам спорта в селе Бетюнь. На итоговом совещании, посвященном проведению Игр народов РС(Я) в Амге, он призвал и дальше вести четкую и слаженную работу по подготовке спортивного мероприятия.

«Подготовка должна идти четко и слаженно. Все запланированные спортивные объекты, должны быть достроены и введены, и все мероприятия по подготовке и организации Игр должны быть подготовлены на высоком уровне», — подчеркнул врио главы республики.

По информации министра спорта Георгия Балакшина, путевки на VII спортивные игры народов РС(Я) получили 35 районов Якутии. Ожидается, что в них примут участие более 6 тысяч участников.