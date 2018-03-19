Айсен Николаев: В Якутске достигнута максимальная явка на выборах за последние 10 лет

В Якутске достигнута максимальная явка на выборах за последние 10 лет. При этом все округа и управы столицы региона показали одинаково высокий уровень явки. Об этом рассказал мэр города Айсен НИКОЛАЕВ в ходе выступления в республиканском медиа-центре.

«Если раньше один округ был явным лидером, а другой выглядел слабее на его фоне, то сегодня во всех управах был одинаково высокий уровень явки на выборах. За последние, наверное, 10 лет в городе ни на одних выборах не фиксировалось такая высокая активность населения. Это еще раз говорит о высшей степени легитимности», — подчеркнул Айсен Николаев.

Мэр города отметил, что в Якутске, по предварительным данным, проголосовало практически 72% избирателей: «При этом надо понимать, что по сравнению с 2012 годом в столице примерно на 16 тысяч избирателей стало больше».

По словам Николаева, такие показатели дают понять, что выборы были по-настоящему конкурентными, а волеизъявление народа – максимально широким.

Он добавил, что по итогам рейтингового голосование по отбору общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» победил проект «Ворота Якутска». В голосовании приняли участие 37 тысяч 759 человек.

«Все проекты, предложенные в рамках программы, должны быть в той или иной степени реализованы. Вопрос — в том, в какие сроки удастся это сделать. В первую очередь будем воплощать те проекты, которые получили больше всех голосов и у которых подготовлена проектно-сметная документация», — подытожил Николаев.

Григорий ФОМЕНКО, ЯСИА.