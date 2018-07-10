Айсен Николаев в списке самых сексуальных…

В мессенджере Telegram запустили голосование за звание самого сексуального среди российских временно исполняющих обязанностей (врио) губернаторов в 2018 года. Организаторы анонимного опроса — некие «ценительницы из пула», сообщает ИА «URA.RU».



Лидирующую позицию занимает Сергей Носов, который возглавляет Магаданскую область с 28 мая. За него свой голос отдали 23% опрошенных. Ранее уральский политик был мэром Нижнего Тагила. На второй строчке Дмитрий Артюхов, с 29 мая руководящий ЯНАО. За него проголосовал 21%. На третьей позиции Василий Орлов, управляющий Амурской областью, он набрал 19% голосов.

В список самых сексуальных врио губернатора также попали Александр Моор (Тюменская область), Айсен Николаев (Республика Саха-Якутия), Сергей Цивилев (Кемеровская область), а также тандем Виктора Томенко и Александра Карлина (Алтайский край).