Айсен Николаев в прямом эфире

В субботу, 6 мая, в телевизионном эфире ВГТРК «Саха» (Россия-1) в 08 час. 20 мин. глава городского округа «город Якутска» Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ примет участие в передаче «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР».

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА