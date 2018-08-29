Айсен Николаев в прямом эфире ответит на вопросы якутян

«Прямая линия с Айсеном Николаевым» пройдет в субботу 1 сентября, начало трансляции в 19.00 по якутскому времени. Врио главы республики ответит на интересующие якутян вопросы, расскажет о путях решения наиболее актуальных проблем и выскажет свое мнение по ключевым направлениям развития Якутии.

Трансляция пройдет на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Мамонт», «Россия 24» и радио «Тэтим». Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию или направив вопрос на электронную почту, которая будет доступна во время трансляции.

Это будет первая прямая линия Айсена Николаева на посту врио главы республики.